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Астролог составил рунический гороскоп с 7 по 13 марта для всех знаков зодиака

Анастасия Колоскова

Общество
Астролог составил рунический гороскоп с 7 по 13 марта для всех знаков зодиака
Фото: Pixabay

Провидец Игорь Вечерский составил рунический гороскоп для всех знаков зодиака с 6 по 13 марта 2022 года.

Овен

Ансуз, уруз и беркана подарят отличную возможность наладить коммуникации и дадут энергию для новых свершений. Следует обратить внимание на наиболее важные дела.

Телец

Перевернутый турисаз, беркана и перевернутый уруз предупреждают о недостатке энергии в текущих делах. Однако появится возможность преодолеть сложности в решении насущных проблем.

Близнецы

Иса, беркана и перевернутый тейваз сигнализируют, что жизненные процессы протекают по уже известному руслу. Следует сосредоточиться на сохранении настоящего положения дел и избегать активных и рискованных действий.

Рак

Перевернутый уруз, наутиз и эваз не рекомендуют браться за новые проекты в работе или бизнесе. Успех в делах может оказаться под угрозой из-за неблагоприятных обстоятельств. В этот период лучше поставить дела на паузу.

Лев

Хагалаз, эйваз и перевернутый ансуз советуют избегать конфликтов. Нужно сконцентрировать силы, чтобы проложить дорогу для будущих дел и избавиться от старого.

Дева

Ингуз, уруз и дагаз открывают удачную перспективу в новых делах. Благоприятными окажутся любые перемены в самых различных сферах. Верные решения помогут достичь новых успехов.

Весы

Перевернутый тейваз, ингуз и эйваз предостерегают от необдуманных перемен, которые могут обернуться конфликтами и неприятностями.

Скорпион

Эйваз, кено и йера подарят отличные шансы для развития и реализации проектов. Этот период покажет четкий вектор для приложения усилий, результаты которых не заставят долго ждать.

Стрелец

Турисаз, тейваз и уруз не рекомендуют откладывать намеченные дела. Настает время отличных перспектив, однако нужно быть настороже из-за угрозы, которая нависнет над некоторыми сферами деятельности.

Козерог

Райдо, перевернутый уруз и ингуз не советуют взваливать на себя слишком много ответственности. Назрела необходимость в отдыхе, который поможет обратить внимание на направления, которые ранее не имели значения. Удачными окажутся поездки и новые проекты.

Водолей

Манназ, перевернутый уруз и перевернутый турисаз указывают на необходимость обратить внимание внутрь себя. Этот период подойдет для поиска способа взаимодействия с близкими и преодоления давних разногласий.

Рыбы

Хагалаз, перевернутый турисаз и соуло пожарят возможность проявить себя, но и предупреждают о возможных барьерах на пути. Реализовать замыслы получится, если избавиться от тормозящего развитие багажа.

До этого астролог Юлиея Урусэль рассказала, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в марте — первом месяце весны.

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