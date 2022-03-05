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Лавров обвинил Зеленского в намерениях создать конфликт НАТО и России

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров обвинил Зеленского в намерениях создать конфликт НАТО и России
Фото: МИД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский стремится создать конфликт НАТО и России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в субботу, 5 марта.

— Не добавляют оптимизма постоянные озлобленные заявления господина Зеленского. Немножко грубил он своим кураторам, обвинял их в бездействии, — сказал министр.

Если лидер так расстроился, что альянс не заступился за Киев, то он, вероятно, стремится спровоцировать конфликт, предположил дипломат. При этом Лавров выразил надежду, что «милитаристский угар» Зеленского поменяется в преддверии нового раунда переговоров, отмечает РИА Новости.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.

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