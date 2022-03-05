X5 Group ввела ограничения на продажу ряда товаров в одни руки

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Ретейлер X5 Group объявил об ограничениях на реализацию социально значимых товаров в одни руки. Об этом заявили в пресс-службе компании в субботу, 5 марта.

— В настоящее время в ряде регионов наблюдается резкий рост спроса на товары бакалейной группы — сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие продукты. По нашим данным, поставщики располагают достаточными запасами продукции, однако не успевают фасовать и подготавливать продукцию для поставок в торговые сети, что повторяет ситуацию в начале распространения коронавируса в марте 2020 года, — говорится в сообщении.

Группа, как уточняется, ищет способ обеспечения непрерывных поставок товаров с повышенным спросом. Ограничения на товары первой необходимости появились в сетях «Пятерочка», «Перекресток», а также «Карусель», отмечает РИА Новости.

«ВМ» 3 марта узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что подобная оптимизация со стороны производителей вполне логична. В настоящее время не совсем понятно, какие еще санкции введут в отношении России и как будут работать те, что уже ввели. Такое положение дел эксперт назвал «шоком контрагентов».