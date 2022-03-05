Мошенница под предлогом проверки электросчетчиков украла у пенсионерки около 200 тысяч рублей

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Зацепский Вал Карта всех событий

Мошенница под предлогом проверки электросчетчиков украла из квартиры около 200 тысяч рублей. С таким заявлением в отдел полиции обратилась женщина 1943 года рождения. Об этом в субботу, 5 марта, «Вечерней Москве» сообщили в ГУ МВД России по городу.

Полицейские выяснили, что несколькими часами ранее в квартиру пенсионерки в доме номер 6 на улице Зацепский Вал пришла девушка, представившаяся сотрудницей эксплуатирующей организации. Гостья сказала, что ей нужно проверить электросчетчики.

После проведения проверки она вынесла вердикт, что все в порядке, но за вызов пенсионерка должна заплатить ей 30 тысяч рублей. Пожилая женщина согласилась и отдала деньги. Уже после ухода «сотрудницы» она заметила, что из ее дома пропали еще 140 тысяч рублей. Таким образом, общий ущерб составил 170 тысяч рублей.

Еще одна афера с деньгами произошла 4 марта. Пятеро приезжих угрожали расправой мужчине и требовали вернуть им долг, о котором тот ничего не знал.