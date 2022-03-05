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Горожане получат обновленные платежи за отопление до 13 марта

Виктория Сикерина

Город
Горожане получат обновленные платежи за отопление до 13 марта
Фото: Пресс-служба Госдумы

Жители столицы получат обновленные платежные документы за февраль с учетом корректировки начислений за отопление до 13 марта. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента жилищно-коммунального хозяйства в субботу, 5 марта.

Уточняется, что в настоящий момент специалисты завершают выверку лицевых счетов плательщиков. Сотрудники внимательно проверяют ранее выставленные суммы и при необходимости пересчитывают их.

— Сумма за отопление изменится только у тех, чьи счета по итогам выверки потребовалось скорректировать, — передает РИА Новости сообщение представителя ведомства.

Платежные документы за отопление за февраль изменят в столице из-за колебания температуры воздуха зимой. Цель такой меры — сдерживание прироста платы для горожан за указанную услугу.

Так, зима 2021 года оказалась значительно холоднее, чем зимний сезон 2020 года. Из-за этого москвичи потребили больше тепла. Эти данные частные управляющие компании внесли в платежные документы за февраль, что существенно увеличило их сумму. При этом информирование горожан о корректировке платежей за отопление не было проведено.

При этом уже зачисленные денежные средства москвичей автоматически зачтут в счет платежей за последующие месяцы 2022 года за отопление.

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