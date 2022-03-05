Вице-спикер ГД прокомментировал закон о тюремном сроке за призывы к участию в незаконных акциях
Москвичи получат обновленные платежи за отопление до 13 марта
Ростуризм назвал дату возобновления программы туристического кешбэка
Столичных автомобилистов предупредили о заторах на дорогах вечером 5 марта
С беспроводной зарядкой и новым «дашбордом»: в Москве стартовал сезон кикшеринга
Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 марта приостанавливает все международные рейсы
Захарова раскрыла цель полета спецборта из Москвы в Вашингтон
Спецборт направляется из Москвы в Вашингтон, чтобы забрать ряд дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 5 марта.
— Разочарую. Этим самолетом вернутся на родину российские дипломаты, которых правительство США объявило persona non grata, — говорится в сообщении.
Захарова отметила в Telegram-канале, что рейс не является «попыткой Москвы войти в контакт с американцами».
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.
Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.