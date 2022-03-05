Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Захарова раскрыла цель полета спецборта из Москвы в Вашингтон

Иван Юминов

Общество
Захарова раскрыла цель полета спецборта из Москвы в Вашингтон
Фото: МИД РФ

Спецборт направляется из Москвы в Вашингтон, чтобы забрать ряд дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 5 марта.

— Разочарую. Этим самолетом вернутся на родину российские дипломаты, которых правительство США объявило persona non grata, — говорится в сообщении.

Захарова отметила в Telegram-канале, что рейс не является «попыткой Москвы войти в контакт с американцами».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда. Однако Россия не собирается отступать от своей позиции, и здесь все зависит от готовности Украины идти на компромисс, заключила Елисеева.

Читайте также:
Мария Захарова Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Русофобия на марше

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Все мнения
О проекте