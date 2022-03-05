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Мужчина сломал случайному прохожему челюсть в центре Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчина сломал случайному прохожему челюсть в центре Москвы
Фото: depositphotos

Неизвестный избил парня и сломал ему челюсть, но тот смог самостоятельно добраться до больницы, где ему помогли. Об этом в субботу, 5 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Ночью 4 марта в отдел полиции обратились сотрудники медицинского учреждения. Они заявили, что в больницу поступил молодой человек 2003 года рождения. У него были обнаружены множественные травмы, среди которых перелом челюсти со смещением и ушибы на лице.

По словам самого пострадавшего, вечером 3 марта в Таганском районе на него напал незнакомец и избил.

Подобный случай произошел с еще одним мужчиной. Неизвестный избил его до полусмерти в районе Бирюлево Восточное.

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