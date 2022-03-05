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Ремонт Медведковского пруда в столице завершат к середине 2022 года

Виктория Сикерина

Город
Ремонт Медведковского пруда в столице завершат к середине 2022 года
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Медведковский пруд Карта всех событий

Специалисты планируют завершить ремонтные работы на Медведковском пруду в Северо-Восточном административном округе (СВАО) города к середине 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства в пятницу, 5 марта.

В ведомстве отметили, что работники уже полностью очистили водоем от многолетних иловых отложений, на 90 процентов завершили берегоукрепление, а также закрыли половину площади донной чаши надежным водоупорным слоем.

— Что предстоит: сделаем две зоны биоплато общей площадью более 530 квадратных метров, водная растительность — ирис обыкновенный, сусак зонтичный, ирис болотный, камыш озерный, рогоз узколистный — предотвратит «цветение» воды, станет укрытием для рыб и местом гнездования водоплавающих птиц; реконструируем смотровую площадку, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что специалисты отреставрируют порядка 230 лавочек с лебедями в столичном парке «Покровское-Стрешнево». В ходе работ предусмотрены покраска чугунных элементов скамеек, обработка деревянных деталей антисептическими средствами и последующее покрытие лаком.

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