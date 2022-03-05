Астрологи рассказали, как болеют разные знаки зодиака

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Астрологи считают, что звезды могут предсказать не только характер человека, но их предрасположенность к различным недугам. Они рассказали, какой болезнью чаще всего страдают разные знаки зодиака.

Козероги всегда озадачены своей работой и им некогда следить за своим здоровьем, поэтому свое лечение они пускают на самотек, будь то простуда, язва или перелом.

Водолеи, в отличие от Козерогов, достаточно щепетильно относятся к вопросам здоровья. Поэтому в их домашней аптечке можно найти лекарства от любых болячек. Однако представители этого знака имеют сильный иммунитет, поэтому большинство медикаментов им не нужны.

Представители такого знака зодиака, как Рыбы, всегда преувеличивают свои недуги. Их охватывает паника при любом незначительном симптоме. Такое поведение указывает на то, что Рыбам не хватает внимания. Часто они поддаются истерике лишь для того, чтобы их пожалели.

Овны не щадят свое здоровье, полностью посвящая себя работе. Они не берут во внимание важность лечения недуга и всегда находят оправдание, чтобы не лечиться.

Обладатели такого зодиакального круга, как Телец, будут закрывать глаза на свои болезни до тех пор, пока они не приведут к необратимым последствиям для здоровья. Однако при желании Тельцы могут за короткий срок вылечить все болезни.

Близнецы будут использовать свои недуги в качестве аргументов в споре. Актерское мастерство представителей этого знака поможет добавить им трагичности в дискуссиях.

У Раков достаточно сильный иммунитет. Однако если они все же заболеют, их поведение будет похоже на целый спектакль из драмы и слез.

Львы очень сосредоточены на своем здоровье и скрупулезно относятся к хранению домашних медикаментов. Любой недуг они могут вылечить за несколько дней.

Девы любят идти наперекор методам лечения современной медицины и предпочтут прописанным лекарствам народные средства, например, травяные отвары или гомеопатию.

Весы часто болеют. Даже если они не будут контактировать с внешним миром, их организм все равно подвержен различным недугам.

Обладатели такого зодиакального круга, как Скорпион, достаточно наивны, однако имеют хорошую иммунную систему. Если же Скорпионы заболеют, они в панике начинают записываться ко всевозможным врачам.

Стрельцам же некогда уделять время своему здоровью — они погружены в работу. Представители этого знака всегда будут игнорировать и терпеть все болезненные симптомы недуга, передает Пятый канал.

Ранее астролог Юлия Урусэль рассказала «Вечерней Москве», чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в марте — первом месяце весны.