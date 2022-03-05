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Участок улицы Маршала Неделина перекроют с 6 марта из-за ремонта

Виктория Сикерина

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Участок улицы Маршала Неделина перекроют с 6 марта из-за ремонта
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, улица Маршала Неделина Карта всех событий

Участок улицы Маршала Неделина временно перекроют с 6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 6 марта.

В ведомстве отметили, что ограничение введут из-за проведения на участке магистрали строительных работ. Проезд машин будет недоступен до 29 июля, говорится в сообщении Дептранса.

Участок улицы Маршала Неделина перекроют с 6 марта из-за ремонта Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

5 марта участок дублера проспекта Вернадского от улицы Кравченко до улицы Марии Ульяновой в сторону центра закрыли до 15 апреля из-за проведения ремонтных работ.

В этот же день стало известно, что автобусы № т34, 138, 224 и 266 временно следуют по основному ходу проспекта Вернадского в районе дома № 25 из-за проведения дорожных работ на участке магистрали.

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