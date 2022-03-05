Путин анонсировал шаги по созданию единой системы поддержки семей

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что вскоре будут анонсированы новые шаги по созданию единой системы поддержки семей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в субботу, 5 марта.

— У нас задача стоит выработать единую стройную и абсолютно понятную для всех систему поддержки от будущих мам до всех детей до 18 лет. Прямо утром мы с правительством это обсуждали и с социальным блоком, и с министерством финансов, и с администрацией, вот прямо утром этим занимались сегодня, — сказал лидер.

Соответствующие меры готовятся в настоящее время, приводит слова Путина сайт Кремля.

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