МИД назвал неадекватной позицию Великобритании по санкциям против России

Фото: МИД РФ

Заявления Великобритании о санкциях против России являются неадекватными. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в субботу, 5 марта.

— Мы слышим неадекватные заявления о том, что руководство Великобритании лишь «сводит счеты с властями России», а российскому народу «желает добра». На деле же видим совершенно иное, — сказала дипломат.

Она привела в пример слова главы британского МИД Лиз Трасс о том, что от SWIFT следует отключить все банки в России. Нельзя не понимать, считает Захарова, что это причинит неудобства десяткам миллионов граждан, отмечается на сайте МИД.

28 февраля финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил «ВМ», почему рядовым гражданам не стоит опасаться отключения России от SWIFT. Он напомнил, что деятельность системы прежде всего основывается на передаче сообщений, а не на проведении банковских платежей.

Опасаться, как отмечает Беляев, отключения России от нее не стоит. В нашей стране есть дублирующие системы — как платежные «МИР», так и оповещения о проведенных операциях, заключил он.