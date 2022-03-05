В Турции пообещали не вводить санкции в отношении России

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Турция не намерена вводить санкции против России. Об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в субботу, 5 марта.

— На данный момент у нас нет плана санкций… Мы, конечно, не хотим, чтобы наша экономика пострадала от этого, — приводит слова Калына РИА Новости.

28 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада поменяли экономику в России. Финансовая система и экономика страны, как считает она, столкнулись с нестандартной ситуацией.

3 марта «ВМ» узнала, как давление Запада на Россию окажет влияние на ситуацию в сетевых магазинах. По данным СМИ, ряд производителей уже уведомили ретейлеров об изменениях в поставках.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин отметил, что подобная оптимизация со стороны производителей вполне логична. В настоящее время не совсем понятно, какие еще санкции введут в отношении России и как будут работать те, что уже ввели. Такое положение дел эксперт назвал «шоком контрагентов».