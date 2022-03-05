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Россия заняла военную базу Украины в Херсонской области

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
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Россия заняла военную базу Украины в Херсонской области
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России взяли под контроль военную базу Украины в Херсонской области. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны в субботу, 5 марта.

— Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами. База размещалась на территории в шесть-семь гектаров, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / РИА Новости

Среди «трофеев» военные нашли танки, БТР, а также автомобили «Урал». Большой ангар на базе, как уточняется, хранил более 4,5 тысячи тонн боеприпасов.

Подготовку на базе, предположительно, проходили различные подразделения. На базе могло размещаться около четырех тысяч бойцов, отмечается на странице Минобороны VK.

28 февраля политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это, уточнил он, все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получит это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.

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