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Захарова сообщила о нападении на российского дипломата в Литве

Иван Юминов

Происшествия
Захарова сообщила о нападении на российского дипломата в Литве
Фото: МИД РФ

Российский дипломат подвергся нападению в литовском Вильнюсе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в субботу, 5 марта.

— В связи с ситуацией на Украине существенно усилилась враждебность со стороны властей Латвии, Литвы и Эстонии, выступающих в авангарде антироссийской истерии. На нашу страну выливаются помои лжи, клеветы и фейков, — сказала дипломат.

За последние дни в дипломатические представительства России, по ее словам, поступали звонки с угрозами. Нападение с применением физической силы совершено на дипломата в Вильнюсе, также предпринимались попытки давления на посла, сетует она.

В результате представительства, уточнила Захарова, направили соответствующие ноты. По ее мнению, предпринимаемые прибалтийскими властями усилия по охране российских загранучреждений явно недостаточны.

Москва, подчеркнула она, предупреждает Вильнюс, Ригу и Таллин об ответственности за последствия «антироссийского психоза». Компетентным органам этих стран необходимо срочно принять меры по защите представительств России, приводит слова Захаровой сайт МИД.

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