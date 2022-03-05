Кремль анонсировал телефонные переговоры Путина и Эрдогана

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин планирует поговорить по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу, 5 марта.

— Есть планы поговорить, — приводит слова Пескова РИА Новости.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать дипломатические переговоры с Россией по ситуации на Украине. 25 февраля Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей.

На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. 24 февраля он в своем обращении к россиянам заявил, что Москва проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.