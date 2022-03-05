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Пушилин заявил о гибели командира «Спарты» в Волновахе при эвакуации жителей

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин заявил о гибели командира «Спарты» в Волновахе при эвакуации жителей
Фото: vk/pushilindenis

Командир отдельного разведбатальона «Спарта», гвардии полковник Владимир Жога погиб в Волновахе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в субботу, 5 марта.

— Сегодня в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Жога, позывной Воха, — сказал политик.

Разведчики батальона, по его данным, прикрывали эвакуацию гражданских, но ВСУ открыли по ним огонь. Пушилин посмертно присвоил Жоге звание Героя ДНР, отмечает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

5 марта глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что националисты отказываются выпускать жителей из Мариуполя и Волновахи после объявления «режима тишины».

Гуманитарные коридоры на данных направлениях, подчеркнул он, открывались ежедневно. Аналогичная ситуация, по словам Мизинцева, наблюдается в Харькове и Сумах.

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