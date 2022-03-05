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«Агония»: Пушилин заявил, что режим на Украине доживает последние дни

Лала Манушакян

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Ситуация в Донбассе
В мире
«Агония»: Пушилин заявил, что режим на Украине доживает последние дни
Фото: Администрация президента РФ

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что киевскому режиму остались считаные дни.

— Украинский режим в нынешнем состоянии доживает последние дни. Это та агония, с попыткой нанести как можно больше ущерба и оставить после себя, — отметил Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

5 марта Путин провел встречу с женщинами из летного состава отечественных авиакомпаний. «Вечерняя Москва» собрала основные заявления, которые в ходе встречи сделал лидер российского государства.

Так, по его словам, решение о специальной операции на Украине оказалось тяжелым. При этом Москва, заверил он, пыталась решить конфликт в мирном русле.

Для этого, подчеркнул лидер, надо было предоставить жителям Донбасса право говорить на русском языке и жить по своим традициям. Глава государства заключил, что никакого особого положения на территории России вводить не планируется.

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