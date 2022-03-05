Блинкен и Кулеба провели переговоры на границе Украины и Польши

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном на границе с Польшей.

— Я только что вернулся с украинско-польской границы, где я встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мы провели переговоры прямо на границе, в нейтральной зоне, после чего зашли на (территорию — прим. «ВМ») Украины, сделав пару шагов в знак поддержки, — сказал министр.

Он уточнил, что одной из тем встречи стало обсуждение эффективности санкций против России. Блинкен и Кулеба также обговорили будущие шаги о поставках вооружения на Украину, отмечает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это, уточнил он, все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получит это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.