Зеленский обсудил с Байденом безопасность и финансовую поддержку Украины

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Он в субботу, 5 марта, обсудил с коллегой вопросы безопасности, финансовую поддержку Украины и продолжение санкций против РФ.

— В рамках постоянного диалога я провел очередной разговор с президентом США. Повестка включала вопросы безопасности, финансовую поддержку Украины и продолжение санкций против России, — написал украинский лидер в соцсети Twitter.

Отмечается, что разговор продолжался около получаса, сообщает РИА Новости.

В администрации Владимира Зеленского рассказали о третьем раунде переговоров России и Украины. В офисе президента отметили, что украинская делегация приедет прежним составом.

З марта президент Франции Эммануэль Макрон отдельно переговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским. Разговор президентов Франции и России длился полтора часа.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.