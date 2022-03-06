Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зеленский обсудил с Байденом безопасность и финансовую поддержку Украины

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский обсудил с Байденом безопасность и финансовую поддержку Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Он в субботу, 5 марта, обсудил с коллегой вопросы безопасности, финансовую поддержку Украины и продолжение санкций против РФ.

— В рамках постоянного диалога я провел очередной разговор с президентом США. Повестка включала вопросы безопасности, финансовую поддержку Украины и продолжение санкций против России, — написал украинский лидер в соцсети Twitter.

Отмечается, что разговор продолжался около получаса, сообщает РИА Новости.

В администрации Владимира Зеленского рассказали о третьем раунде переговоров России и Украины. В офисе президента отметили, что украинская делегация приедет прежним составом.

З марта президент Франции Эммануэль Макрон отдельно переговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским. Разговор президентов Франции и России длился полтора часа.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Читайте также:
Джо Байден Владимир Зеленский разговор
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Все мнения
О проекте