СМИ: Соединенные Штаты готовят план на случай, если Зеленский покинет Украину

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Госдеп Соединенных Штатов, Пентагон и другие американские ведомства готовят планы на случай, если президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приближенным придется покинуть страну. Об этом сообщает в субботу, 5 марта, издание Washington Post.

— Мы составляем запасные планы на каждый возможный случай, — рассказал газете неназванный источник в американской администрации, который не исключил сценарий, при котором украинский лидер создаст в Польше «правительство в изгнании».

В статье сказано, что Зеленский обсудил с американскими чиновниками, стоит ли ему переместиться из Киева во Львов, поближе к границе с Польшей. По словам украинского источника, охрана главы Украины готова быстро переправить его и остальных министров к западной границе.

— До сих пор он отказывается уезжать, — отметил украинский чиновник.

Также, по данным издания, европейские дипломаты, как и их американские коллеги, «начинают готовиться к тому, как поддержать украинское правительство» в случае «падения». Неназванный европейский дипломат сообщил, что принятая ранее резолюция Генассамблеи ООН с осуждением российской спецоперации «заложила основы» для признания администрации Зеленского законным правительством Украины и для сохранения его «на плаву» даже в том случае, если оно не сможет контролировать территорию страны.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским коллегой Джо Байденом безопасность и финансовую поддержку страны. Разговор продолжался около получаса.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.