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Полковник армии США: Украинские военные используют тактику исламистов

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Полковник армии США: Украинские военные используют тактику исламистов
Фото: gur.gov.ua

Украинские солдаты используют тактику ближневосточных исламистов. Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox Business.

— Мы видели подобное на Ближнем Востоке. Когда мы разбивали исламистов, они бежали в города, использовали людей, гражданских, в качестве живого щита и пытались избежать уничтожения. Думаю, именно это и происходит сегодня: украинская армия использует население, чтобы избежать разгрома, — рассказал он.

По словам Макгрегора, российская сторона старается действовать максимально аккуратно и минимизировать ущерб, в отличие от американской армии в Ираке. Он также отметил, что поражение Украины, на его взгляд, неизбежно, а все действия президента Владимира Зеленского способны только отсрочить это.

Кроме того, полковник в отставке подчеркнул законность требования России о нейтральном статусе для Украины.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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