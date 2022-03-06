Служба психологической помощи студентам начала работать в РАНХиГС

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Служба психологической помощи студентам начала работать в Академии при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили в пресс-службе университета.

— Для того чтобы сохранить здоровье, ясность мышления и способность учиться, важно своевременно обратиться за профессиональной помощью. В службу психологической помощи могут обратиться все студенты, аспиранты и слушатели академии, в том числе из зарубежных стран. Мы будем оказывать им всестороннюю поддержку, — уточнил ректор академии Владимир Мау.

Он также отметил, что служба работает круглосуточно. Получить профессиональную поддержку психолога можно и индивидуально, и в группах. Занятия проводятся в дистанционном режиме и очно.

В период подготовки и сдачи экзаменов школьники могут испытывать стресс и волнение. Как родителям помочь ребенку и какие слова поддержки способствуют психологическому настрою на успешную сдачу, рассказала «Вечерней Москве» педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Олеся Коваленко.