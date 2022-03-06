Путин подписал закон об эксперименте по сокращению выбросов парниковых газов на Сахалине

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении на Сахалине с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2028 года эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов. Соответствующий документ опубликован в воскресенье, 6 марта, на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что цель утвержденного президентом эксперимента — достигнуть углеродной нейтральности в Сахалинской области до конца 2025 года. Для этого проводится инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов, внедряется квотирование выбросов парниковых газов региональных регулируемых организаций, вводится более широкая обязательная углеродная отчетность.

Кроме того, одной из задач эксперимента является создание системы обращения углеродных единиц и единиц выполнения квот, которые будут устанавливаться на каждый год проведения эксперимента. За превышение квоты будет браться плата, ставки которой установит правительство РФ.

Закон допускает проведение эксперимента и в других регионах. Но для этого в дальнейшем потребуется внести в него изменения, уточняется в документе.

Правительство выделит 14,2 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в 2022 году, что в 2,4 раза больше, чем было выделено годом ранее. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, губернаторы будут лично отвечать за достижение показателей. Она отметила, что залогом успешной борьбы с лесными пожарами является быстрое обнаружение очага возгорания. Следовательно, система обнаружения пожаров должна работать максимально быстро и эффективно.

Также президент России Владимир Путин поручил правительству в марте определить целевые показатели для каждого региона по сокращению лесных пожаров.