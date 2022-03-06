Народная милиция ДНР заявила о расстреле мирных жителей боевиками «Азова»

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В ДНР заявили, что боевики «Азова» расстреляли колонну мирных жителей, двое погибли. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили в Народной милиции ДНР.

— По предварительной информации, двое гражданских убиты и четверо получили ранения, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что военнослужащие Донецкой народной республики и Вооруженных сил России обеспечили безопасный выход из города примерно для 150 человек, передает РИА Новости.

До этого в Министерстве обороны РФ заявили, что на территории Украины разрабатывали компоненты для биологического оружия.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.