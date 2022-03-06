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Более километра водопроводных сетей реконструируют на востоке Москвы

Евгений Белоусов

Город
Более километра водопроводных сетей реконструируют на востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Восточный административный округ Карта всех событий

В столичном районе Вешняки специалисты АО «Мосводоканал» приступили к работам по реконструкции сетей водоснабжения. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщила пресс-служба компании.

— В ходе реконструкции будут обновлены водопроводные сети диаметром от 80 до 200 миллиметров общей протяженностью около 1,2 километра В результате будет повышена надежность системы водоснабжения более чем в 10 домах района, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что все работы проводятся без отключения абонентов. Работы будут завершены, как предполагают в «Мосводоканале», уже в июле 2022 года.

— Реконструкция сетей выполняется с использованием современных бестраншейных технологий, что позволяет сократить количество разрытий в стесненных городских условиях и минимизировать дискомфорт для жителей и сотрудников предприятий района, — заявил гендиректор «Мосводоканала» Александр Пономаренко.

В январе проект строительства водопровода протяженностью четыре километра утвердили в Троицком административном округе (ТАО) столицы. Конструкция обеспечит питьевой водой водозаборные пункты «Ботаково» и «Микрорайон В».

До этого сообщалось, что московские власти утвердили проект строительства водопровода в Троицком округе. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин. Такое решение позволит обеспечить питьевой водой более 100 тысяч граждан, проживающих не только в Троицке, но и в соседних поселениях.

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