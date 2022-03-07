СМИ: Мужчину с муляжом гранаты задержали в подмосковной электричке

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Полиция задержала мужчину с муляжом гранаты в вагоне электрички в Московской области. Инцидент случился в понедельник, 7 марта, на станции «Столбовая» в электропоезде Москва — Серпухов.

В одном из вагонов поезда заметили мужчину с «гранатой» в руке. Пассажиров вывели из вагона, а охрана закрыла мужчину одного в вагоне. Вскоре он был задержан, на место вызвали взрывотехников.

Позже выяснилось, что пассажир ехал в электричке с муляжом гранаты. В настоящее время задержанного доставили в отдел полиции в Серпухове, сообщает РЕН ТВ.

В январе мужчину с гранатой задержали на станции столичного метро «Полежаевская». Молодой человек достал гранату в вагоне подземки. Он показал предмет пассажирам и начал имитировать приведение его в действие.