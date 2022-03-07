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Объявленные персонами нон грата 12 дипломатов из РФ при ООН покинули США

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Объявленные персонами нон грата 12 дипломатов из РФ при ООН покинули США
Фото: АГН Москва

Российские дипломаты при ООН, которых Соединенные Штаты объявили персонами нон грата, вылетели в воскресенье, 6 марта, в Москву. Об этом сообщили ТАСС в постоянном представительстве России при всемирной организации.

28 февраля постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 дипломатов России персонами нон грата и предписали покинуть страну до 7 марта.

Российская сторона расценила действия Соединенных Шатов как недружественный шаг, который является очередным примером злоупотребления положением страны пребывания ООН. В российском МИД подчеркнули, что шаги американских властей являются преднамеренной и циничной эскалацией в двусторонних отношениях. В Москве сообщили, что ответят на высылку российских дипломатов.

2 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США не оставляют России выхода, кроме как высылать их дипломатов.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, отметил он.

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