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Конгресс США намерен выделить 10 миллиардов долларов Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Конгресс США намерен выделить 10 миллиардов долларов Украине
Фото: flickr/uscapitol

Конгресс Соединенных Штатов намерен на текущей неделе одобрить выделение десяти миллиардов долларов на помощь Украине. Об этом сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

— Администрация Байдена запросила гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине в размере 10 миллиардов долларов. Конгресс намерен на этой неделе принять экстренное финансирование в рамках нашего законодательства о комплексном государственном финансировании, — сказано в ее заявлении, сообщает РИА Новости.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским лидером Джо Байденом безопасность и финансовую поддержку Украины. Отмечается, что разговор продолжался около получаса.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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