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В ЛНР сообщили о пожаре на нефтебазе Луганска после обстрела ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ЛНР сообщили о пожаре на нефтебазе Луганска после обстрела ВСУ
Фото: glava-lnr.info

На Луганской нефтебазе начался пожар после обстрела украинскими военными. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник.

По его словам, по луганской нефтебазе открыли стрельбу украинские военные. Дополнительная информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры пока что уточняется.

Сам факт обстрела подтвердили в Народной милиции ЛНР.

— Прилет из чего-то тяжелого, возможно «Точка-У», в район улицы Тельмана по нефтебазе. Пожар виден с большого расстояния. МЧС пытаются погасить пламя, — цитирует Мирошника ТАСС.

Днем ранее лава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия планировала совершить атаки на Крым и Донбасс.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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