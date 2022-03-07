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Бастрыкин поручил расследовать нанесение удара по нефтебазе в Луганске

Евгений Белоусов

Происшествия
Бастрыкин поручил расследовать нанесение удара по нефтебазе в Луганске
Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Глава ведомства поручил обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для установления причастных к этому обстрелу лиц, — говорится в сообщении.

В этот же день представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник сообщил, что на луганской нефтебазе начался пожар после обстрела украинскими военными.

По его словам, по луганской нефтебазе открыли стрельбу украинские военные. Дополнительная информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняется.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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