Стали известны подробности третьего раунда переговоров между Россией и Украиной

Фото: МИД РФ

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной запланирован на 7 марта на 15:00, в том же месте, где проходил второй раунд — в Брестской области. Об этом сообщил близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.

По его словам, обе делегации уже выдвинулись к месту встречи, но возможно смещение по времени из-за проблем с логистикой у украинской стороны. Украинская делегация добирается к месту переговоров через Польшу, вновь с использованием вертолетов.

— Российская делегация, по имеющейся информации, будет в прежнем составе, а состав украинской делегации опять может быть обновлен, — цитирует Воскресенского РИА Новости.

О том, что делегация России вылетела к месту переговоров, стало известно в понедельник, 7 марта.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.

Второй этап переговоров закончился 3 марта. Тогда советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал, что обе стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня. Однако, подчеркнул Подоляк, всех поставленных целей Украина достичь на переговорах не смогла.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому президенту Владимиру Путину и призвал его встретиться для переговоров лично.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.