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Минобороны сообщило об открытии шести гуманитарных коридоров на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Минобороны сообщило об открытии шести гуманитарных коридоров на Украине
Фото: Снимок видео / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине открыли шесть гуманитарных коридоров, в том числе из Киева в белорусский Гомель. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, всю детальную информацию об открытии коридоров заблаговременно передали украинской стороне, а также профильным структурам ООН, ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста.

— Сегодня с 10 утра московского времени объявлен режим тишины и открываются шесть гуманитарных коридоров, — приводятся его слова в сообщении.

До этого сообщалось, что 7 марта российская армия объявила режим тишины на Украине с 10:00 и открыла гуманитарные коридоры. Контроль эвакуации будет вестись при помощи беспилотников. Режим объявлен по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к российскому коллеге Владимиру Путину.

Подробнее с маршрутами гумкоридоров из Сум, Киева, Мариуполя и Харькова можно ознакомиться здесь.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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