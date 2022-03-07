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Путин сообщил Моди о введении на Украине режима тишины

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин сообщил Моди о введении на Украине режима тишины
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин сообщил премьер-министру Индии Нарендру Моди о введении на Украине режима тишины. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили на сайте Кремля.

— Владимир Путин проинформировал Премьер-министра Индии о том, что, учитывая обострение гуманитарной обстановки, Вооруженные силы России объявили о введении сегодня режима тишины и открытии гуманитарных коридоров, — говорится в сообщении.

На сайте Кремля уточнили, что националистические формирования продолжают препятствовать выводу мирных граждан из района боевых действий, применяя при этом грубую силу и провокации.

Путин также изложил ход переговоров Москвы и Киева, передает сайт Кремля.

7 марта российская армия объявила режим тишины на Украине с 10:00 и открыла гуманитарные коридоры. Контроль эвакуации будет вестись при помощи беспилотников. Режим объявлен по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к российскому коллеге Владимиру Путину.

Подробнее с маршрутами гумкоридоров из Сум, Киева, Мариуполя и Харькова можно ознакомиться здесь.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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