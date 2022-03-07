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Захарова призвала Париж обеспечить безопасность российских представительств за рубежом

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Захарова призвала Париж обеспечить безопасность российских представительств за рубежом
Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 7 марта, назвала нападение на представительство Россотрудничества в Париже экстремистским и призвала власти Франции обеспечить безопасность российских учреждений за границей.

— Требуем от французских властей обеспечить надлежащую безопасность наших официальных учреждений... Не надо делать вид, что подобные экстремистские действия — это некий «справедливый гнев» в связи со спецоперацией ВС России. Все наоборот, — уточнила она в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, что экстремистским нападениям российские представительства подвергались и до этого. Например, Генконсульство РФ во Львове в декабре 2021 года.

До этого официальный представитель МИД России сообщила о нападении на представительство Россотрудничества в Париже, пострадавших нет.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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