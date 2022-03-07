«Ребята заслужили»: Паралимпийскую сборную России встретили с цветами и плакатами в Шереметьеве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Болельщики встретили спортсменов паралимпийской сборной России с плакатами поддержки и цветами. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

В воздушной гавани параатлетов ожидали министр спорта РФ Олег Матыцин, исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета страны Павел Рожков и министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

— Однозначно, наши р«Ребята заслужили» такую встречу. Они в любом случае для нас герои. Игры в Пекине оказались абсолютно несправедливо политизированы. Я считаю, что такое отношение, тем более к паралимпийскому спорту, неприемлемо. Сборная вернулась на Родину, в том числе 19 подмосковных спортсменов, — рассказал Абаренов.

Он также добавил, что для российских параатлетов проведут специальные соревнования в Ханты-Мансийске, где они смогут получить заслуженные награды, передает РИАМО.

3 марта Международный паралимпийский комитет принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в Пекине. Причиной для такого решения послужил отказ спортсменов из многих стран выходить на соревнования против сборной России.

При этом 2 марта сообщалось, что российские и белорусские спортсмены будут допущены до Игр.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.