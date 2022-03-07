Украинская делегация прибыла на третий раунд переговоров с РФ

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Украинская делегация на вертолетах прибыла в Беловежскую Пущу на третий этап переговоров с Россией. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, находящийся на месте событий.

До этого стало известно, что делегация России вылетела к месту переговоров.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.

Второй этап переговоров закончился 3 марта. Тогда советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал, что обе стороны достигли понимания в аспекте совместного обеспечения гуманитарных коридоров с временным прекращением огня. Однако, подчеркнул Подоляк, всех поставленных целей Украина достичь на переговорах не смогла.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому президенту Владимиру Путину и призвал его встретиться для переговоров лично.