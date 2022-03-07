Дептранс Москвы рассказал о графике работы общественного транспорта 7 и 8 марта

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Наземный транспорт будет работать 7 марта в Москве по расписанию субботы, а 8 марта — по расписанию воскресенья. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 7 марта.

— Трамваи: 7, 8 марта — по расписанию выходных дней. Пригородные электропоезда, ЦППК, МТППК на участке Москва — Тверь (Конаково): 7, 8 марта — по расписанию выходных, — говорится в сообщении.

При этом на остальных направлениях электрички будут ездить 7 и 8 марта по расписанию субботы, а 8 марта — по расписанию воскресенья. Аэроэкспресс продолжит функционировать в обычном графике, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Глава Дептранса Максим Ликсутов уточнил, что автолюбители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы 7 и 8 марта в связи с праздником Международный женский день. Оставить автомобиль бесплатно можно будет даже там, где действует повышенный тариф.

Он попросил водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения и парковки. При этом парковки со шлагбаумом останутся платными на все праздничные дни.