Россия и Украина начали третий раунд переговоров в Белоруссии

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Переговоры делегаций Украины и России стартовали в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Белоруссии в понедельник, 7 марта.

Членами российской делегации являются помощник президента России Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, заместитель министра обороны Александр Фомин, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Украину представляют советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и министр обороны Алексей Резников, отмечает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сказала Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к украинской Конституции, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.