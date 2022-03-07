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РАНХиГС выразила готовность принять студентов из ДНР и ЛНР

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
Общество
РАНХиГС выразила готовность принять студентов из ДНР и ЛНР
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Студенты из ЛНР и ДНР, приехавшие в Россию, смогут продолжить обучение в РАНХиГС. Об этом заявил ректор вуза Владимир Мау в понедельник, 7 марта.

— Все обращения будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Многие молодые люди были вынуждены резко изменить образ жизни, и для нас важно предоставить каждому из них возможность получить образование и создать условия для полноценной профессиональной реализации, — рассказал представитель университета.

При этом направление подготовки не имеет значения: заявления, поступающие непосредственно в структурные подразделения академии, будут рассматриваться единой комиссией, приводит слова Мау агентство городских новостей «Москва».

28 февраля в Минобрнауки сообщили, что отчисленные из зарубежных университетов студенты смогут бесплатно продолжить обучение в учебных заведениях России. Среди вузов ведомство, в частности, назвало МГУ, СПбГУ, ВШЭ, а также МИФИ.

Заявление министерства прозвучало после слов омбудсмена Татьяны Москальковой о том, что фиксируются случаи отчисления россиян из европейских вузов из-за ситуации на Украине. Ведомство, как подчеркивается, принимает «беспрецедентные» меры по защите прав таких студентов.

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