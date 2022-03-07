Минобороны: Украина обстреливает жителей Мариуполя при попытках эвакуации

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Националисты в Мариуполе стреляют в мирных жителей, которые пытаются покинуть дома. Об этом заявил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков в понедельник, 7 марта.

— Люди прячутся в подвалах. Из-за отсутствия в домах электричества и газа они вынуждены готовить себе пищу на улице на кострах, — сказал военный.

Боевики при этом их разгоняют, приводит слова Конашенкова ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это, уточнил он, все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получит это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.