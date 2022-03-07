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Макрон рассказал о перспективах решения кризиса на Украине

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Макрон рассказал о перспективах решения кризиса на Украине
Фото: flickr/european_parliament

Политическое решение ситуации на Украине вряд ли будет найдено в краткие сроки. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 7 марта.

— Россия сегодня находится на следующей позиции: требовать очень жестких условий от Украины. Это переговоры между Украиной и Россией, но они проходят в очень несправедливых условиях агрессии. В условиях, в которые Франция не будет вмешиваться, — сказал лидер.

Париж, по его словам, делает все, чтобы помочь найти решение путем переговоров. Новые санкции против Москвы, как и ее ответные контрсанкции, ожидаются в краткосрочной перспективе, приводит слова Макрона РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сказала Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к Конституции Украины, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.

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