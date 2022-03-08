Российская сторона объявила на Украине режим тишины с 10:00 8 марта

Фото: Минобороны РФ

Российская сторона объявляет режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры на Украине с 10:00 по московскому времени во вторник, 8 марта. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

— Без участия Украины российской стороне удалось на текущий момент вывести из зон проведения специальной военной операции из Луганской и Донецкой народных республик, Украины на территорию Российской Федерации 173 773 человека, из них 44 187 детей, а также 19 969 едениц личного автотранспорта, — рассказали в штабе.

Россия готова открыть гуманитарные коридоры из Киева, Харькова, Мариуполя, Чернигова и Сум. Российская сторона предлагает украинским властям до 03:00 по московскому времени 8 марта согласовать гуманитарные коридоры и время начала их функционирования.

— Несмотря на безответственное отношение украинской стороны к жизни граждан, РФ готова к шагам по выводу мирного населения, — подчеркнули в Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

7 марта президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Глава государства призвал ЕС внести вклад в спасение жизни людей на Украине. Путин также попросил Мишеля оказать давление на Киев, чтобы тот начал уважать гуманитарное право.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.