Американские ракетные эсминцы зашли в акваторию Балтийского моря

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Эсминцы ВМС Соединенных Штатов с ракетным оружием «Форрест Шерман» и «Дональд Кук» зашли в Балтийское море. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщил Национальный центр управления обороной России.

Отмечается, что силы Балтийского флота приступили к слежению за действиями эсминцев ВМС США, передает РИА Новости.

Во Франции задержали три российских судна и одну яхту, сообщил 4 марта российский посол в Париже Алексей Мешков. По его словам, воды Франции в настоящее время стали похожи на воды Сомали для российских кораблей.