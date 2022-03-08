YouTube заблокировал канал Владимира Соловьева

Фото: president.gov.by

Видеохостинг YouTube заблокировал канал российского телеведущего Владимира Соловьева. Соответствующее сообщение появляется при попытке открыть ссылку на «Соловьев LIVE».

— Этот аккаунт заблокирован за нарушение Условий использования YouTube, — сказано в сообщении.

Какие именно условия видеохостинга нарушил журналист, пока неизвестно.

2 марта Google заблокировал в европейском Play Store приложения, связанные с российскими телеканалом RT и агентством Sputnik.

28 февраля хакеры взломали сайты крупнейших российских средств массовой информации. К числу СМИ, чьи сайты подверглись взлому, относятся ТАСС, «Известия», «Коммерсантъ», «Москва 24», Forbes, Peopletalk, «Фонтанка», РБК, «Такие дела», «Право.ру» и Buro. При переходе на сайты изданий и редакций пользователи видели текст, призывающий к противоправным действиям. Внизу обращения был виден значок международной сети хакеров Anonymous.