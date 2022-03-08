IBM приостановила работу в России из-за ситуации на Украине

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Американская корпорация IBM приостановила работу в РФ из-за событий на Украине. Об этом сказано в заявлении главы корпорации Арвинда Кришны на сайте компании.

— Мы приостановили весь бизнес в России, — сообщил он.

Также Кришна отметил, что IBM помогает своим сотрудникам покинуть Украину и отправит взносы в фонды для помощи беженцам.

4 марта американская компания Microsoft решила приостановить продажу товаров и предоставление услуг на территории России.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «ВМ», что страны Запада выстраивают вокруг РФ торговую блокаду из-за ситуации на Украине. Однако ожидать в связи с этим расцвета серого рынка электроники не стоит. Вероятнее всего, он и вовсе полностью исчезнет. По его словам, в нынешних условиях ввозить в Россию технику довольно сложно. Прежде всего из-за того, что авиасообщение с Западом существенно сократилось.