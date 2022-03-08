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В ЛНР заявили об обстреле шести населенных пунктов украинской армией

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ЛНР заявили об обстреле шести населенных пунктов украинской армией
Фото: mvs.gov.ua

Украинская армия обстреляла шесть населенных пунктов. Об этом во вторник, 8 марта, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 11 обстрелов по шести населенным пунктам республики, — предает сообщение центра РИА Новости.

Ранее российская сторона объявила на Украине режим тишины с 10:00 8 марта. Россия готова открыть гуманитарные коридоры из Киева, Харькова, Мариуполя, Чернигова и Сум.

7 марта президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Глава государства призвал ЕС внести вклад в спасение жизни людей на Украине. Путин также попросил Мишеля оказать давление на Киев, чтобы тот начал уважать гуманитарное право.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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