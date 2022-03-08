Пожар в административном здании в центре столицы потушили

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Земляной Вал, 29 Карта всех событий

Пожар в административном здании на улице Земляной Вал в центре Москвы полностью ликвидирован. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 8 марта, сообщил источник в экстренных службах города.

Возгорание произошло по адресу улица Земляной Вал, 29. Отмечается, что по этому адресу на картах расположен Курский вокзал. Сообщалось о густом черном дыме, поднимающимся из первого этажа здания. Пожару был присвоен ранг № 1.

Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 50 квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала.

28 февраля женщина пострадала при пожаре в общежитии, расположенном на улице Расковой, дом 13. По данным ведомства, огонь распространился на площади 12 квадратных метров.

16 февраля пожарные ликвидировали огонь в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе. Спасатели эвакуировали из горящего здания 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.