Захарова обвинила Украину в создании биологического оружия

Фото: МИД РФ

Украина создавала компоненты биологического оружия в биолабораториях. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 8 марта.

— В настоящее время полученная документация тщательным образом анализируется специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты. Однако уже сейчас можно сделать вывод, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия, — сказала дипломат.

Программа, как уточнила она, финансировалась со стороны Пентагона. Сотрудники лабораторий, по ее словам, передали документацию об уничтожении 24 февраля патогенов возбудителей чумы, холеры и сибирской язвы.

Москва в связи с этим, подчеркнула Захарова, выступает за возобновление работы над юридически обязывающим протоколом к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), которую с 2001 года блокируют США. Помимо этого, она призвала создать в рамках КБТО рабочую группу открытого состава.

Еще одной мерой дипломат назвала предложение включить в отчетность членов КБТО информацию о ведущейся за рубежом военно-биологической деятельности. Данные шаги позволят поставить под контроль военно-биологическую активность США и их союзников на постсоветском пространстве, приводит слова Захаровой сайт МИД.

7 марта в Минобороны заявили, что нашли на Украине 30 биолабораторий, которые, возможно, производили биооружие. Заказчиком работ, как уточняется, является управление Пентагона по снижению военной угрозы.

Аффилированная с министерством компания Black and Veatch принимает участие в реализации проектов, добавили в министерстве. Среди направлений работы названы мониторинг биологической обстановки, сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов, а также научно-исследовательские работы по изучению потенциальных агентов биологического оружия.