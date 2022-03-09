Психологи назвали пять фраз, которые нельзя произносить на первом свидании
Перед вероятным партнером на первой встрече каждой девушке хочется выглядеть максимально презентабельно, однако не стоит забывать, что любая фраза может как-то задеть собеседника. Психологи рассказали, какие пять фраз ни за что не должна говорить женщина на первом свидании.
Во-первых, не стоит раскрывать подробности личной жизни, особенно если они касаются предыдущего партнера. Фраза, которая начинается со слов «мой бывший», определенно должна быть забыта.
Во-вторых, фраза «мечтала выйти замуж за похожего на тебя» или что-то такое может крайне шокировать или обидеть вашего собеседника. Не стоит сразу «садиться на шею» незнакомцу.
Следующее, что нужно запомнить: всегда нужно следить за словами. Искренность красит женщину, но невзначай обидеть партнера резкими словами очень просто. Подкалывать собеседника также не стоит, нужно для начала узнать человека и выяснить, о чем и как с ним можно говорить.
Последнее, чего точно не нужно делать: сравнивать потенциального партнера с кем-то еще. Фраза «ты же не из тех» должна исчезнуть из вашего лексикона на время первого свидания — анализом собеседника можно заняться и после него, передает Пятый канал.
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